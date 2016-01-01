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منوعات

شاهد..روبوتات بخاصية جديدة لمطاردة المجرمين الهاربين

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 12:41 ص
روبوتات
روبوتات
أماني إبراهيم
تحتاج الروبوتات دائما لطرق مستوية للسير عليها لأنها لا تستطيع التنبؤ بالأرض غير المستوية لتفاديها، ولكن الآن تم ابتكار روبوتات آلية تعمل بذكاء اصطناعي، والذي يمكنها من السير فوق الأراضي الوعرة بكل سهولة دون التعثر.

"التعلم الآلي" كان خطوة العلماء للروبوتات لتعليمهم السير والتكيف مع الأسطح الوعرة، حيث صنعوا روبوتات في جامعة كاليفورنيا ، قادرة على التأقلم مع الأرض الوعرة وتتوازن بين السير والقفزات، والتي من الممكن استخدامها في مطاردة المجرمين الهاربين في الطرق الوعرة وفقًا لـ"daily mail".

واعتد العلماء في خاصية الذكاء الاصطناعي على توجيه الروبوتات للسير بمجمعة من الخطوات بأبعاد مختلفة، ويعطي هذا النظام الحرية للروبوتات خلال السير، وللتأكد من صحة السير العشوائي، قام العلماء باختبار سير الروبوتات في مضمار وعر متعرج به أحجار مختلف أبعادها وارتفاعها، وتمكنت الروبوتات كلها من اجتيازه بنجاح.

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