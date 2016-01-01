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أخبار البلد

طوارئ بمطار القاهرة لتأمين شحنة ذهب من منجم السكري

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 01:02 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي، بالتعاون مع سلطات قرية البضائع، حالة الطواري لتأمين وصول وسفر شحنة ذهب قادمة من منجم السكري في طريقها الي كندا لإعادة تنقيتها وبيعها في البورصات العالمية.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إن شحنة الذهب وصلت إلي القاهرة علي متن طائرة خاصة قادمة من مطار مرسي مطروح بإجمالى 382 كيلو جرام ذهب خام داخل 23 طردًا.

وأضافت المصادر أنه تم تفريغ الشحنة بحضور مندوب من مصلحة الدمغة والموازين، لإعادة تنقيتها وبيعها في البورصات العالمية.

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