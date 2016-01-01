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خبيرة مصرفية تكشف سبب عدم شعور المواطن بتحسن الاقتصاد.. فيديو

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 01:22 ص
سهر الدماطي
سهر الدماطي
هانى حسين
قالت الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، إن مصر كان بها 45 ألف قرية تفتقر للخدمات الأساسية، ولكن تم تطوير 20% من منظومة القرى المصرية خلال الأربع سنوات الماضية، وذلك انجاز بكل المقاييس.

وأضافت الدماطي في حوارها مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج " مصر النهاردة" على قناة " مصر الأولى": "تم إنشاء 350 ألف وحدة سكنية للإسكان المتوسط ومحدودي الدخل بفائدة 7%، وتم تسكين أكثر من 100 ألف أسرة".

وتابعت: "مصر وضعت خطة للإصلاح الاقتصادي لإصلاح مشاكل الاقتصاد المتراكمة على مدار 50 عاما، وتلك الخطة يتم تنفيذها حاليا ولا يمكننا الشعور بتحسن فوري أثناء تنفيذ الخطة.. وعلينا الانتظار حتى يتم تنفيذ كافة محاور الخطة حتى نشعر بالتحسن الإقتصادي".

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