ميركل تتوصل إلى اتفاق نهائي مع وزير داخليتها بشأن اللاجئين

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، توصلت مع وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، إلى اتفاق نهائي بشأن ملف اللجوء، بعد اجتماع أزمة استغرق حوالي 11 ساعة.



وأضافت الصحيفة أن الاتفاق ينص على إقامة مراكز إيواء مؤقتة على حدود ألمانيا مع النمسا، للاجئين الذين تم تسجيلهم في دولة أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي، كما توافق الطرفان على أن يتم رد هؤلاء اللاجئين انطلاقًا من هذه المراكز إلى الدول التي تم تسجيلهم فيها.



كان زيهوفر أعلن أمس الأحد اعتزامه الاستقالة من منصبيه الوزاري والحزبي، خلال جلسة لرئاسة الحزب عقدت في ميونخ. وبعد محادثات مع أقرب دوائر القيادة في الحزب، وبعد أن أبدت هذه الدوائر رغبتها في استمراره، أعلن زيهوفر استعداده لجولة مفاوضات جديدة مع ميركل وأن مستقبله السياسي مرتبط بالتوصل إلى اتفاق معها وهو ما تم اليوم.