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كأس العالم

مرتضى منصور: جشع اللاعبين وراء تغيير خالد جلال.. فيديو

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 02:28 ص
مرتضى منصور وخالد
مرتضى منصور وخالد جلال
محمد رشاد
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول بالقلعة البيضاء أحد أبناء النادي المخلصين، ووافق على العمل بأي منصب فني للفريق، ونجح بدرجة جيد جدًا.

وقال مرتضي منصور في مكالمة هاتفية مع الإعلامي «أحمد شوبير» عبر قناة «صدي البلد»: "التجربة الجديدة أثبتت جشع بعض اللاعبين، وهذا يحتاج إلي مدرب قوي الشخصية ويستطيع السيطرة على اللاعبين داخل وخارج الملعب".

وأضاف: "تركت مهمة إدارة الأمور الفنية بالفريق لكريستيان جروس، وعدم موافقة جروس على وجود خالد جلال بالجهاز الفني هو سبب رفضه لتدريب الزمالك في المرة الأولى".

وأردف مرتضى منصور: "جلسات البرلمان وراء تقديم المؤتمر الصحفي للزمالك 24 ساعة".

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