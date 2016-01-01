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ارتدي القمصان البيضاء في فصل الصيف لإطلالة أنيقة.. صور

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 01:58 ص
قمصان بيضاء
قمصان بيضاء
آية التيجي
يعد ارتداء القميص الابيض من القطع المهمة جدا في دولابك، ويمكن ارتدائه في فصل الصيف، حيث انه تعطي شكلا مميزا، وأنيقا للغاية، كما أنه يمنع امتصاص الجسم لأشعة الشمس.

ويمكن أن ترتدي القميص الأبيض على بنطلون جينز، او سالوبيت باللون الازرق، وهو ما يعطي إطلالة رقيقة ومميزة، ويمكن ارتدائه في المناسبات او حتى مقابلات العمل، او الجماعة.

واكتفي بارتداء الإكسسورات او سكارف، او يمكن ان ترتديه تحت أي كارديجان، ليكمل من إطلالتك، حيث انه سوف يعطيكي إطلالة جذابة ومتألقة.

وإذا كنتي محجبة ولديك بلوزة قصيرة او مفتوحة من فوق البسي تحته قميص ابيض، او مع بليزر، وسوف يعطيكي لوك فورمال جميل وانيق جدا.

ويجب أن تقتني قميص ابيض في دولابك حيث انه مناسب لارتدائه في الخروجات السريعة، وإليكم صور لابرز موديلات القمصان البيضاء، وكيفية تنسيقها مع الملابس..
ارتدي القمصان البيضاء في فصل الصيف لإطلالة أنيقة.. صور
ارتدي القمصان البيضاء في فصل الصيف لإطلالة أنيقة.. صور
ارتدي القمصان البيضاء في فصل الصيف لإطلالة أنيقة.. صور
ارتدي القمصان البيضاء في فصل الصيف لإطلالة أنيقة.. صور
ارتدي القمصان البيضاء في فصل الصيف لإطلالة أنيقة.. صور
ارتدي القمصان البيضاء في فصل الصيف لإطلالة أنيقة.. صور
ارتدي القمصان البيضاء في فصل الصيف لإطلالة أنيقة.. صور

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