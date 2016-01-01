الكنيست الإسرائيلي يوافق على مشروع التجنيد المثير للجدل

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في نبأ عاجل، بأن الكنيست الإسرائيلي وافق على مشروع قانون تجنيد اليهود المتشددين دينيا للخدمة العسكرية، بموافقة 63 عضو ومعارضة 39 آخرين.



وقالت الصحيفة إن الموافقة جاءت في القراءة الأولى للمشروع، في حين تبقى قرائتين سيجريهما الكنيست الأسبوع المقبل، قبل خروج الكنيست في عطلته الصيفية، مشيرةً إلى أن القراءة الثانية والثالثة لن تكون سهلة، بيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعد أن يتم تعديل البنود المثيرة للجدل بين أعضاء الائتلاف الحكومي بعد تمريره في القراءة الأولى اليوم.



وتعتبر الخدمة العسكرية في إسرائيل إلزامية حتى الوقت الراهن، وبموجب قانون التجنيد المعمول به، ينص على فرض التجنيد الإجباري على اليهود العلمانيين في إسرائيل، ويعفى العرب من مسلمين ومسيحيين، من أداء الخدمة الإلزامية، فيما فرض التجنيد الإلزامي كذلك على الدروز عام 1956.



ويستثني قانون التجنيد الإلزامي اليهود المتشددين دينيا "الحريديم" وطلبة المدارس الدينية من اليهود، وبالتالي، فإن مشروع القانون يستهدف هذه الشريحة، ويسعى إلى تنظيم مسألة إعفاء المتزمتين دينيا الذين يدرسون في المدارس الدينية من الخدمة العسكرية عبر منح الغالبية منهم إعفاء من هذه الخدمة.