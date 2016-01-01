ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الكنيست الإسرائيلي يوافق على مشروع التجنيد المثير للجدل

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 12:57 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في نبأ عاجل، بأن الكنيست الإسرائيلي وافق على مشروع قانون تجنيد اليهود المتشددين دينيا للخدمة العسكرية، بموافقة 63 عضو ومعارضة 39 آخرين.

وقالت الصحيفة إن الموافقة جاءت في القراءة الأولى للمشروع، في حين تبقى قرائتين سيجريهما الكنيست الأسبوع المقبل، قبل خروج الكنيست في عطلته الصيفية، مشيرةً إلى أن القراءة الثانية والثالثة لن تكون سهلة، بيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعد أن يتم تعديل البنود المثيرة للجدل بين أعضاء الائتلاف الحكومي بعد تمريره في القراءة الأولى اليوم.

وتعتبر الخدمة العسكرية في إسرائيل إلزامية حتى الوقت الراهن، وبموجب قانون التجنيد المعمول به، ينص على فرض التجنيد الإجباري على اليهود العلمانيين في إسرائيل، ويعفى العرب من مسلمين ومسيحيين، من أداء الخدمة الإلزامية، فيما فرض التجنيد الإلزامي كذلك على الدروز عام 1956.

ويستثني قانون التجنيد الإلزامي اليهود المتشددين دينيا "الحريديم" وطلبة المدارس الدينية من اليهود، وبالتالي، فإن مشروع القانون يستهدف هذه الشريحة، ويسعى إلى تنظيم مسألة إعفاء المتزمتين دينيا الذين يدرسون في المدارس الدينية من الخدمة العسكرية عبر منح الغالبية منهم إعفاء من هذه الخدمة.

ترشيحاتنا

بث مباشر مباراة بلجيكا واليابان رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

مشجع روسي يطلق زوجته بسبب ميسي

رد نيمار على منحه لقب الغطاس

رد رئيس وزراء كندا على فضيحة تحرشه بصحفية

السويسرى كريستيان جروس مديرا فنيا للزمالك

ميدو يشن هجوما ناريا على لاعبي منتخب مصر.. محمد صلاح هو المتعة

ناصر الشاذلي يصعق اليابان بهدف قاتل ويصعد بـ بلجيكا .. فيديو

إيران توجه اتهاما غريبا لإسرائيل ودولة مجهولة

إطلالة غير متوقعة لـ رانيا فريد شوقي.. صور

السعودية تتخذ قرارا عاجلا بخصوص حجاج قطر لمواجهة ألاعيب الدوحة

الكنيست الإسرائيلي يوافق على مشروع التجنيد المثير للجدل

نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية منتصف العام المقبل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة ياسمين صبري تخضع لجلسة تصوير جديدة.. صور

إطلالة غير متوقعة لـ رانيا فريد شوقي.. صور

أحلام في إطلالة أنثوية من توقيع مصممة الأزياء كريمة صولي.. صور

فستان زفاف ياسمين صبرى يثير ضجة.. صور

شاهد.. فستان زفاف حياة الدرديري

فيديو

أزهري: أنهينا خلافات ميراث موجودة منذ 20 عاما.. فيديو
دينية البرلمان: جميع جهات الفتوى تعمل تحت مظلة الأزهر.. فيديو
الشوباشي: المرأة لعبت دورا مهما في 30 يونيو رغم تهديدها.. فيديو
كرم جبر: قانون الصحافة الجديد سيحقق نهضة تحريرية بالصحف القومية
نانسي عجرم في ورطة بعد تصريحها عن أزمة الحليب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح الحضرى بعد انتقاله للاسماعيلى ؟

هل تتوقع نجاح الحضرى بعد انتقاله للاسماعيلى ؟