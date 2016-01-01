ضبط 42 ألف قرص كيبتاجون بحوزة راقصة في الغردقة

تمكن ضباط مباحث قسم ثان الغردقة، من ضبط 42 ألف قرص "كيبتاجون"، بحوزة ربة منزل شهرتها "الدلوعة"، في حين تمكن زوجها عرفيًا من الهروب، بمنطقة الأحياء بالغردقة.



كانت معلومات، وردت أمام ضباط مباحث قسم ثان الغردقة، بقيام راقصة وشهرتها "الدلوعة"، والسابق اتهامها في 9 قضايا آداب عامة، وزوجها عرفيًا، السابق اتهامه في قضية مخدرات، بالاتجار في المواد المخدرة.



وبعد التأكد من صحة المعلومات، تم تقنين الإجراءات، وتمكن النقيب أحمد الدشناوي، معاون مباحث قسم ثان الغردقة، من ضبط الأولى أثناء تواجدها بمحل سكنها، وبحوزتها 42 ألف قرص من عقار "الكيبتاجون" المخدر، كما عثر بحوزتها على مبلغ مالي وقدره (20,000 ) جنيه، وهاتف محمول.



بمواجهتها أقرت بحيازتها والمتهم الهارب للمضبوطات، بقصد الاتجار.