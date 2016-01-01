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كأس العالم

السويسرى كريستيان جروس مديرا فنيا للزمالك

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 12:46 ص
السويسرى كريستيان
السويسرى كريستيان جروس
أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك التعاقد مع السويسرى كريستيان جروس مديرا فنيا للزمالك خلال الموسم المقبل، وقيادته للفريق خلال فترة الاعداد بمعسكر ألمانيا.

وأضاف «منصور» أن الجهاز الفني الجديد يضم 4 مساعدين للمدير الفني السويسري، مدرب عام، محلل أداء، ومدرب حراس مرمى، ومدرب لياقة بدنية.

وكشف رئيس الزمالك، بأنه تم الإبقاء على ايمن حافظ مدير الكرة، وأمير عزمى مجاهد مدربا مساعدا، وانه سوف يتم الاعلان عن كافة التفاصيل خلال المؤتمر الصحفي المقرر له اليوم الثلاثاء، بمقر النادى فى الحادية عشر صباحا.

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