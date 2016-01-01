رسميا.. ريال مدريد ينفي ضم نيمار

أصدر نادي ريال مدريد الإسباني، أمس الاثنين، بيانًا رسميًا نفى فيه ما تناقلته وسائل الإعلام الإسبانية، حول تحرك الفريق لضم النجم البرازيلي ومهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وقال النادي عبر موقعه الرسمي إنه لم يتقدم بأي عروض من أجل ضم أي لاعب حتى الآن.



يذكر أن نيمار انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان خلال الصيف الماضي قادمًا من برشلونة في صفقة قياسية وصلت إلى 222 مليون يورو، وفي حال انتقل إلى ريال مدريد فإنه سيكون في طريقه لكسر هذا الرقم.

