لأول مرة..ولادة كوكب جديد فى الفضاء

التقط علماء الفضاء لأول مرة مجموعة من الصور تظهر ولادة كوكب جديد، بواسطة تلسكوب عملاق، وتفيد تلك الصور فى معرفة كيف تتشكل الكواكب بتفاصيل أكثر.



وبحسب "سكاى نيوز"،تظهر الصورة، التي نشرها المرصد الأوروبي الجنوبي، نقطة مضيئة (الكوكب) على يمين نقطة أخرى سوداء.



وقال خبراء إن الصورة تظهر كوكبا أطلق عليه اسم "PDS 70b"، وهو كوكب وليد عملاق أكثر وزنا من كوكب المشتري، وتبلغ فيه درجة الحرارة 1000 درجة مئوية.



يذكر أن الحرارة على سطح هذا الكوكب هي الأعلى، مقارنة مع الكواكب الأخرى الموجودة في نظامنا الشمسي، ولم يتمكن العلماء إلى الآن من جمع تفاصيل أكثر حول هذا الكوكب، بسبب كمية كبيرة من الغبار تحيط به وتحجب الرؤية إلى حد بعيد.