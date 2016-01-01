الأهرام: لم نتفاوض مع شناوي الزمالك.. وعواد إضافة.. فيديو

كشف أحمد حسن المشرف العام على الكرة والمتحدث باسم نادي "بيراميدز"، أن حسين الشحات نجم نادي العين الإماراتي، لاعب مميز ولكنه لم يكن في حسابات الفريق من الأساس.



وقال حسن خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي «أحمد شوبير» علي فضائية «صدي البلد» : "الجلسة التي عقدها مسئولي النادي لتحديد الصفقات لم يتم وضع اسم حسين الشحات فيها ، إذا رغبنا في ضم اللاعب سنتعاقد معه، ولكنه غير مطروح من الأساس".



وأضاف: "بيراميدز تعاقد مع اللاعبين الذي يرغب في ضمهم ومتبقي بعض المراكز فقط ، كما ان أحمد الشناوي حارس موهوب ولكنه حتى الآن لا يوجد مفاوضات لضمه".



وأشار بقوله: "لم تتعاقد حتى الآن مع محمد عواد، ولكنه سيكون اضافة قوية ومركز مهم في حال إنهاء التعاقد معه".