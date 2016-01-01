ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

الأهرام: لم نتفاوض مع شناوي الزمالك.. وعواد إضافة.. فيديو

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 02:19 ص
أحمد الشناوي
أحمد الشناوي
محمد رشاد
كشف أحمد حسن المشرف العام على الكرة والمتحدث باسم نادي "بيراميدز"، أن حسين الشحات نجم نادي العين الإماراتي، لاعب مميز ولكنه لم يكن في حسابات الفريق من الأساس.

وقال حسن خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي «أحمد شوبير» علي فضائية «صدي البلد» : "الجلسة التي عقدها مسئولي النادي لتحديد الصفقات لم يتم وضع اسم حسين الشحات فيها ، إذا رغبنا في ضم اللاعب سنتعاقد معه، ولكنه غير مطروح من الأساس".

وأضاف: "بيراميدز تعاقد مع اللاعبين الذي يرغب في ضمهم ومتبقي بعض المراكز فقط ، كما ان أحمد الشناوي حارس موهوب ولكنه حتى الآن لا يوجد مفاوضات لضمه".

وأشار بقوله: "لم تتعاقد حتى الآن مع محمد عواد، ولكنه سيكون اضافة قوية ومركز مهم في حال إنهاء التعاقد معه".

ترشيحاتنا

المدير الفني لمنتخب المغرب يفاجئ المصريين

شبيهة ياسمين صبري تخضع لجلسة تصوير جديدة.. صور

السعودية تقاضي قناة بي إن سبورت القطرية

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن الاحتفال كل عام بالأعياد والمناسبات

رسميا.. ريال مدريد ينفي ضم نيمار

شاهد.. تايلاند تعثر على فريق كرة قدم في كهف بعد 9 أيام من البحث

شاهد.. النيران تدمر موقع تصوير مسلسل أرطغرل

الكنيست الإسرائيلي يوافق على مشروع التجنيد المثير للجدل

مشاهدة مباراة بلجيكا واليابان بث مباشر

تريزيجيه يحتفل بخطوبته بصورة على انستجرام

مفاجأة.. تركيا قد تلجأ إلى الانتخابات مرة أخرى في 2020

شيحة يكشف سبب رفض عصام الحضري للأهرام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتدي القمصان البيضاء في فصل الصيف لإطلالة أنيقة.. صور

شبيهة ياسمين صبري تخضع لجلسة تصوير جديدة.. صور

إطلالة غير متوقعة لـ رانيا فريد شوقي.. صور

أحلام في إطلالة أنثوية من توقيع مصممة الأزياء كريمة صولي.. صور

فستان زفاف ياسمين صبرى يثير ضجة.. صور

فيديو

المالية: ضريبة 2.5% على التصرفات العقارية حال تكرار البيع.. فيديو
خبيرة مصرفية تكشف سبب عدم شعور المواطن بتحسن الاقتصاد.. فيديو
أزهري: أنهينا خلافات ميراث موجودة منذ 20 عاما.. فيديو
دينية البرلمان: جميع جهات الفتوى تعمل تحت مظلة الأزهر.. فيديو
الشوباشي: المرأة لعبت دورا مهما في 30 يونيو رغم تهديدها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح الحضرى بعد انتقاله للاسماعيلى ؟

هل تتوقع نجاح الحضرى بعد انتقاله للاسماعيلى ؟