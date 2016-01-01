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كأس العالم

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن عقد رعاية الأهرام.. فيديو

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 01:36 ص
أحمد حسن المشرف العام
أحمد حسن المشرف العام على الكرة في بيراميدز
محمد رشاد
قال أحمد حسن المشرف العام على الكرة والمتحدث باسم نادي "بيراميدز"، إن عقد رعاية النادي أكبر من أندية الأهلي والزمالك فى سابقه لم تحدث فى الكرة المصرية.

وأضاف أحمد حسن خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي «أحمد شوبير» علي فضائية «صدي البلد» : "ما حدث من حصول المشجعين على مقابل مادي ليس صحيحًا بالمرة، الأزمة التي نواجها تواجد عدد كبير لصفحات تدعي تبعياتها لنادي بيراميدز".

وتابع: "حصول المشجعين على مقابل مادي شائعات ليس لها أساس من الصحة، وأتعحب من تصديق البعض لذلك".

واستطرد: "عقد رعاية بيراميدز أكبر من كل الأندية المصرية، وعلى رأسها الأهلي والزمالك، سيتخطى حاجز المليار".

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