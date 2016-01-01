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منوعات

شاهد.. النيران تدمر موقع تصوير مسلسل أرطغرل

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 02:08 ص
جانب من الحريق
جانب من الحريق
أحمد قاسم
أفادت وسائل إعلام تركية بأن موقع تصوير المسلسل التركي الشهير "قيامة أرطغول" تعرض لإنهيار شديد نتيجة اندلاع نيران يوم الجمعة الماضي، ما أسفر عن وقوع أضرار كبيرة في الموقع.

ونقل موقع "ترك برس" الإخباري التركي عن رئيس هيئة المطافي بمدينة إسطنبول التركية، علي قره خان، قوله: "الحريق الذي اندلع في موقع لتصوير المسلسلات والأفلام، لم يتسبب بأي خسائر في الأرواح، ولم يصب أحد بأذى".

والتهمت نيران الحريق الموقع في منطقة "بيقوز" بإسطنبول، ودمرت الخيم المنصوبة هناك، إضافة إلى العديد من الديكورات.

وانتهى عرض المسلسل التاريخي التركي الموسم الماضي، على أن يتم البدء في الموسم القادم بعرض "قيامة عثمان" الذي يتناول حياة مؤسس الدولة العثمانية وأولى سلاطينها.
شاهد.. النيران تدمر موقع تصوير مسلسل أرطغرل
شاهد.. النيران تدمر موقع تصوير مسلسل أرطغرل
شاهد.. النيران تدمر موقع تصوير مسلسل أرطغرل
شاهد.. النيران تدمر موقع تصوير مسلسل أرطغرل

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