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منوعات

ماتت بالمستشفى وعادت للحياة في المشرحة

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 01:07 ص
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قصة أغرب من الخيال، لو شاهدها أحد فى فيلم سينمائي لن يصدقها، بعدما توفت اخدى السيدات فى غرفتها بالمستشفي ثم عادت للحياة من جديد فى المشرحة.

تعود التفاصيل عندما تعرضت سيدة لحادث سير فى جنوب إفريقيا، نقلت على إثره فى المستشفي بمدينة "جواتنج" لتلقي العلاج، ثم أعلن الأطباء وفاتها، وتم إرسالها لمشرحة "Carletonville".

وحدث المعجزة للسيدة التى لم يتم الكشف عن هويتها، عندما ذهب أحد العاملين للتحقق من تواجد جثتها في الثلاجة، وجد أنها لا تزال تتنفس، لينقلها على الفور للمستشفي لتلقي العلاج بعدما كانت فى عداد الموات.

يذكر أن تلك السيدة تعرضت لحادث سيارة في 24 يونيو الماضي مع أكثر من شخص، الأمر الذى نتج عنه وفاته شخصين وإصابة أخرين، ثم توفي اثنين آخرين.

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