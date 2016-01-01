البابا تواضروس يستقبل رئيس مجلس الدولة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أمس الاثنين،

المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم رئيس مجلس الدولة.



رافق الباب تواضروس فى زيارته المستشار فؤاد عبد الفتاح نائب رئيس المجلس، الأمين العام والمستشار عمرو فوزى عضو المكتب الفنى لرئيس المجلس.



حضر اللقاء المستشار منصف سليمان نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، والمستشار كمال شوقي.