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اقتصاد

علاج الأورام بالبروتون يحول مصر إلى قبلة للسياحة العلاجية

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 02:02 ص
صدى البلد
طارق موسى
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ان الدولة ترحب وتدعم مقدمى الخدمة الطبية على كافة المستويات سواء على المستوى الحكومى والاهلى والخاص بما يفيد المرضى.

وأضافت على هامش كلمتها خلال مؤتمر تدشين اول مستشفى تستخدم تقنية البروتون الطبية المستخدمة فى علاج السرطان ان تطبيق هذه التقنية فى العلاج ستعزز من مكانة مصر على خريطة السياحة العلاجية.

واشارت الى ان توافر مثل هذه النوعية من التكنولوجيات الحديثة فى العلاج سيساهم فى خدمة المرضى المصريين بخدمة على اعلى مستوى وسيساهم فى انتشار هذه التكنولوجيا الحديثة فى العلاج فى دول المنطقة.

من جانبه قال الدكتور خالد علد الغفار وزير التعليم العالى ان العلاج باستخدام تقنية البروتون وتطبيقة فى مصر سيكون هو الاول من نوعه فى دول المنطقة وهذا سيساهم فى خفض سعر تكلفة هذا النوع من العلاج بتوفيرة داخل مصر لاول مرة.


واضاف ان توفير هذا النوع من العلاج سيساهم فى تعزيز مكانة مصر على مستوى السياحة العلاجية، خاصة ان هذا النوع من العلاج غير موجود فى اغلب دول المنطقة ، موضحا اننا نامل ان يكون هناك استفادة كبرى من هذا المشروع من خلال توفير تدريب للاطباء المصريبن على هذا النوع من العلاج.

وأشار إلى أن هذا المشروع ياتى متماشيا تماما مع توحهات الدولة المصرية الداعمة لتعزيز مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطن المصرى وتطوير الخدمات الطبية التى تقدم على ارض مصر.

من جانبه قال المهندس طارق شكرى رءيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ان مشروع المستشفى المتخصصة فى علاج الاورام بتقنية البرورتون الحديثة تم اقامتها على مساحة ٢٠ الف متر مربع باستثمارات تبلغ ٥٠ مليون دولار ، وها سيساهم فى تحسين مستوى منطفة ٦ اكتوبر بالكامل وسيساهم فى ان تكون مصر وجهه للسياحة العلاجية فى مصر.

وأشار إلى أن هناك مساع ومفاوضات تتم حاليا مع إحدى المستشفيات القريطانية العالمية للتولى ادارة المستشفى المتخصصة فى العلاج بتقنية البروتون فى مصر.

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