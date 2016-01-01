الشاطر يكشف عن شرط جروس على الزمالك لاختيار مساعديه

كشف الإعلامي إسلام الشاطر، أن مسؤولي نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور أتم الاتفاق مع السويسري كريستيان جروس على تقاضي 2مليون و200 الف دولار راتب سنوي له هو والجهاز المعاون.



وأضاف الشاطر في تصريحات عبر برنامجه اكسترا تايم المذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ان مجلس ادارة نادي الزمالك تم الاتفاق على تولي كريستيان جروس قيادة الفريق الأبيض بداية من الموسم الجديد.



وتابع الشاطر أن جروس اشترط أن يتم اختيار اربع مساعدين له دون دخل أي حد.