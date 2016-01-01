ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

الشاطر يكشف عن شرط جروس على الزمالك لاختيار مساعديه

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 01:23 ص
صدى البلد
كشف الإعلامي إسلام الشاطر، أن مسؤولي نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور أتم الاتفاق مع السويسري كريستيان جروس على تقاضي 2مليون و200 الف دولار راتب سنوي له هو والجهاز المعاون.

وأضاف الشاطر في تصريحات عبر برنامجه اكسترا تايم المذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ان مجلس ادارة نادي الزمالك تم الاتفاق على تولي كريستيان جروس قيادة الفريق الأبيض بداية من الموسم الجديد.

وتابع الشاطر أن جروس اشترط أن يتم اختيار اربع مساعدين له دون دخل أي حد.

ترشيحاتنا

إيران توجه اتهاما غريبا لإسرائيل ودولة مجهولة

شيحة يكشف سبب رفض عصام الحضري للأهرام

رينارد يوضح موقفه من الاستمرار مع منتخب المغرب

بلجيكا تحقق رقما سلبيا في كأس العالم

السعودية تقاضي قناة بي إن سبورت القطرية

شوبير يكشف حجم خسارة الأهلي حال الموافقة على احتراف ازارو في الصين.. فيديو

ماتت بالمستشفى وعادت للحياة في المشرحة

نانسي عجرم في ورطة بعد تصريحها عن أزمة الحليب.. فيديو

رد نيمار على منحه لقب الغطاس

الكنيست الإسرائيلي يوافق على مشروع التجنيد المثير للجدل

السعودية تتخذ قرارا عاجلا بخصوص حجاج قطر لمواجهة ألاعيب الدوحة

إطلالة غير متوقعة لـ رانيا فريد شوقي.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتدي القمصان البيضاء في فصل الصيف لإطلالة أنيقة.. صور

شبيهة ياسمين صبري تخضع لجلسة تصوير جديدة.. صور

إطلالة غير متوقعة لـ رانيا فريد شوقي.. صور

أحلام في إطلالة أنثوية من توقيع مصممة الأزياء كريمة صولي.. صور

فستان زفاف ياسمين صبرى يثير ضجة.. صور

فيديو

المالية: ضريبة 2.5% على التصرفات العقارية حال تكرار البيع.. فيديو
خبيرة مصرفية تكشف سبب عدم شعور المواطن بتحسن الاقتصاد.. فيديو
أزهري: أنهينا خلافات ميراث موجودة منذ 20 عاما.. فيديو
دينية البرلمان: جميع جهات الفتوى تعمل تحت مظلة الأزهر.. فيديو
الشوباشي: المرأة لعبت دورا مهما في 30 يونيو رغم تهديدها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح الحضرى بعد انتقاله للاسماعيلى ؟

هل تتوقع نجاح الحضرى بعد انتقاله للاسماعيلى ؟