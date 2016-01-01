ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

هيئة الكتاب تصدر الديوان الأول لشاعر عربي من الأهواز

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 02:20 ص
صدى البلد
طارق موسى
عن "سلسلة الإبداع العربي" التي تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب، ويترأس تحريرها الشاعر سمير درويش، صدر الديوان الأول للشاعر العربي الأهوازي حمزة كوتي، وعنوانه "في البدء كان الجسر"، يضم مائة نصٍ من "قصيدة النثر"، كاشفة عن خبرة فنية ولغوية اكتسبها الشاعر عبر رحلة مع القراءة والتأمل والترجمة التي يمارسها مراوحة بين اللغة العربية والفارسية، حيث ترجم إلى الفارسية أعمال شعراء منهم محمود درويش وأدونيس ونوري الجراح وغيرهم من الشعراء العرب، كما ترجم من الفارسية إلى العربية للعديد من الشعراء الإيرانيين.

النزعة الإنسانية واضحة في الديوان، الذي اتسمت نصوصه بالقصر والتكثيف، تتناول ما يعانيه الفرد من تشكك في الوجود وجدوى أفكاره، ليشيع جو من الحزن العميق الشفيف الذي يدعمه تراكم النصوص وتنوع ضروب الخيال وتوليد الدلالات من نص لآخر، فيقصي العدمية عن اليأس الدافع بصاحبه إلى التشبث بفعل الإبداع في معناه الواسع، مما يثرى الديوان بروافد تراثية وأخرى من ثقافات عالمية.

تنم نصوص حمزة كوتي عن موهبة تمكنت من إدغام العناصر السابقة في جسد النصوص، فلم تأتِ مقحمة عليها، كم جنبت الشاعر الأهوازي مأزق التكرار أو إعادة الإنتاج رغم العدد الكبير للقصائد.

حمزة كوتي شاعر عربي من الأهواز، مواليد عام 1983، يعيش الشعر قراءة وكتابة وترجمة من وإلى اللغة الفارسية.

"في البدء كان الجسر" باكورة إنتاجه في إبداع "قصيدة النثر" مبشرًا بأعمال قادمة من شأنها إثراء هذا الفن الذي خضع عبر تاريخه القصير نسبيًّا لأزمات الإنكار والاتهام من الرافضين له، كما تعرض لأزمات النمطية والتسطيح والاستسهال وسوء الفهم من كثيرين يعلنون انتسابهم إليه.

ترشيحاتنا

بلجيكا تحقق رقما سلبيا في كأس العالم

مرتضى منصور: جشع اللاعبين وراء تغيير خالد جلال.. فيديو

إطلالة غير متوقعة لـ رانيا فريد شوقي.. صور

مرتضى منصور يكشف أهم قرارات اجتماع الجبلاية والأندية اليوم

ارتدي القمصان البيضاء في فصل الصيف لإطلالة أنيقة.. صور

تعيين كلاوس كلاينفيلد مستشارا لولي العهد السعودي

الأقمار الصناعية تعيد شبح الحرب بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية..ترامب يهدد بانهيار الاتفاقية بعد اكتشاف خدعة كيم..وتضارب بين تصريحات بومبيو وبولتون.. وزيارة ثالثة لتحذير بيونج يانج

الأهلي يوافق علي رحيل وليد أزارو.. بشرط

المدير الفني لمنتخب المغرب يفاجئ المصريين

الحكومة تكشف حقيقة إلغاء صرف الأرز على بطاقات التموين

فيرتونجين يحرز أبعد هدف رأسي في نهائيات كأس العالم

10 مكفرات للذنوب يغفر الله تعالى بها المعاصي ويمحو الخطايا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتدي القمصان البيضاء في فصل الصيف لإطلالة أنيقة.. صور

شبيهة ياسمين صبري تخضع لجلسة تصوير جديدة.. صور

إطلالة غير متوقعة لـ رانيا فريد شوقي.. صور

أحلام في إطلالة أنثوية من توقيع مصممة الأزياء كريمة صولي.. صور

فستان زفاف ياسمين صبرى يثير ضجة.. صور

فيديو

المالية: ضريبة 2.5% على التصرفات العقارية حال تكرار البيع.. فيديو
خبيرة مصرفية تكشف سبب عدم شعور المواطن بتحسن الاقتصاد.. فيديو
أزهري: أنهينا خلافات ميراث موجودة منذ 20 عاما.. فيديو
دينية البرلمان: جميع جهات الفتوى تعمل تحت مظلة الأزهر.. فيديو
الشوباشي: المرأة لعبت دورا مهما في 30 يونيو رغم تهديدها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح الحضرى بعد انتقاله للاسماعيلى ؟

هل تتوقع نجاح الحضرى بعد انتقاله للاسماعيلى ؟