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أخبار العالم

تعيين كلاوس كلاينفيلد مستشارا لولي العهد السعودي

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 02:25 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أفادت صحيفة "سبق" السعودية بأن المجلس التأسيسي لمشروع "نيوم" العملاق أعلن عن تعيين الرئيس التنفيذي للمشروع، كلاوس كلاينفيلد، مستشارًا لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، فيما يتعلق بملف المشروع، وتعيينه أيضًا عضوًا في المجلس التأسيسي.

وقالت الصحيفة إن كلاينفيلد سيباشر مهام منصبه اعتبارًا من يوم 1 أغسطس المقبل، على أن يتولى المهندس نظمي النصر مهامه الجديدة كرئيس تنفيذي لمشروع "نيوم" خلفًا لكلاينفيلد.

وساهم كلاينفيلد شكل مباشر منذ يونيو 2017 في وضع حجر أساس "نيوم"، فقد شكّل فريق عمل متكاملًا من الخبرات والكفاءات العالمية الاستثنائية، وطوّر معهم، بإشراف ودعم مباشر ومستمر من الأمير بن سلمان، الاستراتيجية عالية المستوى والرؤية المستقبلية لمشروع "نيوم".

وفي الوقت نفسه، نجح كلاينفيلد في بناء قاعدة علاقات قوية ربطت بين المشروع وبين أكبر وأهم المستثمرين العالميين، بالإضافة إلى العلماء، ورواد الفكر، والقادة في الجامعات والحكومات والمؤسسات ووسائل الإعلام، وهذا ما يؤكد قدرته على إضافة قيمة كبيرة ستسهم في تعزيز رؤية 2030.

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