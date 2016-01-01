الأهلي يوافق علي رحيل وليد أزارو.. بشرط

كشف الإعلامي إسلام الشاطر علي موافقة لجنة الكرة النادي الأهلي علي رحيل لاعب الفريق إلى أحد الأندية الصينية مقابل 9.5 مليون دولار.



وأضاف الشاطر في تصريحات عبر برنامجه اكسترا تايم المذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ان لجنة الكرة بالنادي الأهلي وافقت على رحيل اللاعب ولكن بشرط ان يكون رحيله بداية من يناير المقبل وليس في الصيف الحالي.



وأكمل الشاطر ان لاعب الفريق يتمرد من أجل الرحيل بسبب المبلغ المالي، موضحا ان النادي الاهلي هو سبب وجود وليد ازارو على ساحة كرة القدم.