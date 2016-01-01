ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

الصرف الصحي بالدقهلية تشارك في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 02:30 م
المؤتمر الدولي لتكنولوجيا
المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه
همت الحسينى
شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية في فعاليات المؤتمر الدولي ﺍﻟﺣادى ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ لتكنولوجيا المياه، والذي أقيم بحضور الدكتور حسام مغازى، وزير الري والموارد المائية السابق، ﻭالذي نظمته ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ بمدينة الإسماعيلية.

وأكد المهندس عزت الصياد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أنه شارك فى المؤتمر ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴًﺎ ﻭﺩﻭﻟﻴًﺎ؛ ﻟﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ، ﻭﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻣﺘﺨﺬﻱ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻰ ﻛﻞ ﻣﺎﻳﺨﺺ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ.

وقال الصياد إن المؤتمر شمل عدة محاور، وكان أبرزها؛ إدارة موارد المياه، وتكنولوجيا معالجة المياه، والتي تشمل تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي وغيرها، مياه الآبار والتلوث، التغيرات المناخية وأنظمة الاستشعار عن بعد، وموضوعات الزراعة والري.
الصرف الصحي بالدقهلية تشارك في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه
الصرف الصحي بالدقهلية تشارك في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه
الصرف الصحي بالدقهلية تشارك في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه

ترشيحاتنا

شاهد.. العثور على فريق كرة قدم داخل كهف مغمور بالمياه

محمد صلاح ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين فى البريميرليج

طريقة إضافة المواليد على البطاقة التموينية.. صور

6 معلومات لا تفوتك عن صفقة مهاجم الزمالك الخطير

مدبولي للمصريين: تحملتم كثيرا والنتائج القادمة جيدة ..فيديو

رئيس الوزراء من البرلمان: لن نترك فردا فقيرا يتكفف الناس

رسميا.. اتحاد الكرة يغلق نهائيا المفاوضات مع سكولارى

مرتضى منصور: اتحاد الكرة وافق على قائمة الـ28 لاعبا

الجهات الرقابية تبدأ فحص عقد كوبر ومكافآت لاعبي المنتحب

خطوة واحدة تفصل مدافع إشبيلية عن برشلونة

مرتضى منصور يعلن صفقات الزمالك الجديدة

تعرف على موعد انطلاق مسابقة الدوري العام لكرة القدم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دفن والد مايكل جاكسون بجانبه في مقابر العائلة بكاليفورنيا.. صور

إطلالة مثيرة لـ منة فضالى على البحر

شقوق وتصدعات في منازل قرية الستاموني بالدقهلية.. والمحافظة تتدخل .. صور

شيرين عبد الوهاب تبهر متابعيها بإطلالة فى السوبر ماركت

شاهد.. إطلالة ناهد السباعي تشعل السوشيال ميديا

فيديو

مدبولي: 10 مليارات جنيه قروضا لتوفير فرص عمل للشباب.. فيديو
مدبولي: دعم القطاع الخاص وتوفير 900 ألف فرصة عمل سنويا ..فيديو
مدبولي:إجراءات عاجلة لدعم المواطن وتخفيف آثار الإصلاح..فيديو
مدبولي: سنوفر 43 ألف فرصة عمل بـ13 مجمعا صناعيا ..فيديو
مدبولي للمصريين: تحملتم كثيرا والنتائج القادمة جيدة ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح الحضرى بعد انتقاله للاسماعيلى ؟

هل تتوقع نجاح الحضرى بعد انتقاله للاسماعيلى ؟