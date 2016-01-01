الصرف الصحي بالدقهلية تشارك في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية في فعاليات المؤتمر الدولي ﺍﻟﺣادى ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ لتكنولوجيا المياه، والذي أقيم بحضور الدكتور حسام مغازى، وزير الري والموارد المائية السابق، ﻭالذي نظمته ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ بمدينة الإسماعيلية.



وأكد المهندس عزت الصياد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أنه شارك فى المؤتمر ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴًﺎ ﻭﺩﻭﻟﻴًﺎ؛ ﻟﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ، ﻭﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻣﺘﺨﺬﻱ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻰ ﻛﻞ ﻣﺎﻳﺨﺺ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ.



وقال الصياد إن المؤتمر شمل عدة محاور، وكان أبرزها؛ إدارة موارد المياه، وتكنولوجيا معالجة المياه، والتي تشمل تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي وغيرها، مياه الآبار والتلوث، التغيرات المناخية وأنظمة الاستشعار عن بعد، وموضوعات الزراعة والري.