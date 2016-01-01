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محافظات

وكيل أوقاف المنيا: نسعى لتعليم صحيح الدين بالمساجد

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 02:28 م
صدى البلد
ايمن رياض
قام الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، بجولة مرورية تفقدية على بعض المساجد قبل وأثناء وبعد صلاة الفجر، للتأكد من انتظام سير العمل بالمساجد، وسط إشادة جماهيرية من رواد المساجد بالدور الذى تقوم به وزارة الأوقاف فى هذه المرحلة.

وقال عبد الرازق إن وزارة الأوقاف فى هذه المرحلة تقوم بدور قيادى وريادى مع باقى المؤسسات التى تدرك أهمية هذه المرحلة فى عمر الوطن الحبيب إرضاءً لله ولدينها ووطنها.

وأكد أن دور العبادة من أهم مصادر التثقيف والتنوير وتصحيح المفاهيم من خلال نشر تعاليم صحيح الدين، وأن وزارة الأوقاف منذ زمن وهى تبذل قصارى الجهد لتعليم صحيح الدين وحماية أبناء الوطن من الأفكار المغلوطة، وذلك من خلال مصادرها الرسمية عن طريق أبنائها ممن يدركون قيمة هذا الوطن وبجميع الطرق والقنوات المعتمدة بالحكمة والموعظة الحسنة.

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