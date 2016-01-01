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ديني

هل أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي يفرجان همّ الإنسان؟

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 12:05 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال مجمع البحوث الإسلامية، إن شأن الأعمال الصالحة أنها تفرج عن العبد الهم والغم وهي سبيل لتحصيل السعادة الدنيوية والأخروية قال تعالى {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}.

وأضاف مجمع البحوث، أنه لا شك أن العمرة وزيارة المسجد النبوي وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جملة الأعمال الصالحة بل على رأس الأعمال الصالحة وكذلك تفريج الكرب عن اصحاب الحوائج من سبل تفريج الهم و الغم قال صلى الله عليه وسلم " من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه". 

وأشار المجمع، الى أن الله وعد بإجابة الدعاء قال تعالى { وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ}، كذلك من اسباب إجابة الدعوة ان يتحرى العبد بدعائه الأماكن الشريفة كالمسجد الحرام والأوقات الشريفة كثلث الليل الآخر وعقب الصلوات ونحوها.

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