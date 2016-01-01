بدء دورة إعداد القادة للأطباء والإداريين بـصحة الإسكندرية

افتتح الدكتور محمد أبو سليمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم، الثلاثاء، دورة إعداد القادة الأطباء البشريين لدعم المستشفيات بكوادر شابة ومؤهلة وذات كفاءة وقدرة على الإدارة.



تقام الدورة بمركز تدريب سموحة تحت إشراف الدكتور أشرف حسنين، مدير إدارة التدريب بالمديرية وقيادات مديرية الشئون الصحية، وجميع فريق عمل إدارة التدريب، ومشاركة خاصة من قيادات أكاديمية السادات.



وتشمل الدورة التدريبة 32 طبيبا بشريا و32 من الإداريين من الشباب لا تزيد أعمارهم على 40 عاما، على أن يمثل 2 طبيب بشرى و2 إداري من كل مستشفى من الـ 16 مستشفى التابعة لمديرية الشئون الصحية.



ووجه "أبو سليمان"، كلمته الافتتاحية للشباب لحثهم على اكتساب المهارات القيادية للنهوض بالمنظومة الصحية خلال الفترة المقبلة.



وتشمل المحاور الرئيسية لدورة إعداد القادة تدريبا نظريا وتدريبا عمليا على رأس العمل بالمستشفيات، وتشمل برنامج إدارة المستشفيات ومهارات القيادة وبرنامج جودة الرعاية الصحية وبرنامج مكافحة العدوى وبرنامج السلامة والصحة المهنية مع محاضرات خاصة بالشئون المالية والإدارية والشئون القانونية والإجراءات المخزنية والتموين الطبى، وتستمر الدورة لمدة ستة أشهر.