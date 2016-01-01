أحمد حلمي في رومانيا لمعاينة أماكن تصوير فيلمه الجديد

سافر الفنان أحمد حلمى والمخرج خالد مرعى والمنتج وليد صبرى إلى رومانيا لمعاينة أماكن تصوير فيلمه الجديد للسيناريست عبد الرحيم كمال.



ويتم تصوير معظم مشاهد العمل هناك والمقرر البدء فى تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة ويجرى حاليا أيضا ترشيح عدد من أبطاله.



وحقق أحمد حلمى وخالد مرعى نجاحًا كبيرًا فى فيلم "لف ودوران" الذى تم عرضه فى عيد الفطر عام 2016 وحصد إيرادات تخطت 43 مليون جنيه، وشارك فى بطولته إلى جانب أحمد حلمى، كل من دنيا سمير غانم وصابرين وبيومى فؤاد وإنعام سالوسة وميمى جمال وجميلة عوض، من تأليف منة فوزى، وتدور أحداثه حول شاب يتعرض للضغوط من عائلته حتى لا يتزوج فتاة أجنبية تعرف عليها، ويدخل بعدها فى قصة حب مع فتاة مصرية.