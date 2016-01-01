صناع الخير وWe يستعدان لإطلاق قافلة طبية لأهالي حلايب وشلاتين

تستعد مؤسسة صناع الخير للتنمية الجمعة، لإطلاق قافلة كبرى لحلايب وشلاتين، بالتعاون مع المصرية للاتصالات We، وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله.



من جانبه، صرح مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية أن هذه القافلة ستشمل قافلة طبية لأهالي مدينة حلايب وأبو رماد وحدربة وشلاتين والتجمعات البدوية المحيطة بهم، بالإضافة إلى صيانة وإنشاء 8 محطات تنقية مياه بتكلفة تتعدى مليون جنيه.



وأضاف زمزم أن هذه القافلة تأتي للكشف عن مسببات العمى ضمن مبادرة «عنيك في عنينا» وإجراء جميع عمليات العيون الجراحية اللازمة لهم بالمجان بقرى حلايب وشلاتين.



وأشار زمزم، إلى أن هذه هي القافلة الثانية حيث شملت القافة الأولي، توزيع2000 كرتونة وزن كل منها 17.5 كيلوجرام، بتكلفة نصف مليون جنيه تكفل بهم البيت الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة، وأيضا توزيع المواد الغذائية، بالإضافة إلى توزيع ملابس وأغطية وملابس العيد للأطفال.