ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

صناع الخير وWe يستعدان لإطلاق قافلة طبية لأهالي حلايب وشلاتين

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 02:19 م
صدى البلد
أماني نوار
تستعد مؤسسة صناع الخير للتنمية الجمعة، لإطلاق قافلة كبرى لحلايب وشلاتين، بالتعاون مع المصرية للاتصالات We، وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله.

من جانبه، صرح مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية أن هذه القافلة ستشمل قافلة طبية لأهالي مدينة حلايب وأبو رماد وحدربة وشلاتين والتجمعات البدوية المحيطة بهم، بالإضافة إلى صيانة وإنشاء 8 محطات تنقية مياه بتكلفة تتعدى مليون جنيه.

وأضاف زمزم أن هذه القافلة تأتي للكشف عن مسببات العمى ضمن مبادرة «عنيك في عنينا» وإجراء جميع عمليات العيون الجراحية اللازمة لهم بالمجان بقرى حلايب وشلاتين.

وأشار زمزم، إلى أن هذه هي القافلة الثانية حيث شملت القافة الأولي، توزيع2000 كرتونة وزن كل منها 17.5 كيلوجرام، بتكلفة نصف مليون جنيه تكفل بهم البيت الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة، وأيضا توزيع المواد الغذائية، بالإضافة إلى توزيع ملابس وأغطية وملابس العيد للأطفال.

ترشيحاتنا

شيرين عبد الوهاب تبهر متابعيها بإطلالة فى السوبر ماركت

انسحاب يوفنتوس يقرب صفقة مميزة من ريال مدريد

رئيس النواب عن قانون قادة القوات المسلحة: من ضحى بروحه فتكريمه ليس تمييزا

مدير الإدار العامة للمرور: سيارة الإغاثة تصلك أينما كنت.. صور

البرلمان يشكر شريف إسماعيل بالتصفيق.. ويهنئ مدبولي برئاسة الحكومة

شاهد.. إطلالة ناهد السباعي تشعل السوشيال ميديا

6 معلومات لا تفوتك عن صفقة مهاجم الزمالك الخطير

إطلالة مثيرة لـ منة فضالى على البحر

مدبولى: لأول مرة تفعيل نظام الربط الإلكتروني في الإشارات المرورية

مدبولي: توصيل الغاز الطبيعي لجميع المنازل ضمن خطة الحكومة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون معاملة قادة القوات المسلحة

رئيس الوزراء يصل البرلمان لعرض برنامج الحكومة أمام النواب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دفن والد مايكل جاكسون بجانبه في مقابر العائلة بكاليفورنيا.. صور

إطلالة مثيرة لـ منة فضالى على البحر

شقوق وتصدعات في منازل قرية الستاموني بالدقهلية.. والمحافظة تتدخل .. صور

شيرين عبد الوهاب تبهر متابعيها بإطلالة فى السوبر ماركت

شاهد.. إطلالة ناهد السباعي تشعل السوشيال ميديا

فيديو

مدبولي: 10 مليارات جنيه قروضا لتوفير فرص عمل للشباب.. فيديو
مدبولي: دعم القطاع الخاص وتوفير 900 ألف فرصة عمل سنويا ..فيديو
مدبولي:إجراءات عاجلة لدعم المواطن وتخفيف آثار الإصلاح..فيديو
مدبولي: سنوفر 43 ألف فرصة عمل بـ13 مجمعا صناعيا ..فيديو
مدبولي للمصريين: تحملتم كثيرا والنتائج القادمة جيدة ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح الحضرى بعد انتقاله للاسماعيلى ؟

هل تتوقع نجاح الحضرى بعد انتقاله للاسماعيلى ؟