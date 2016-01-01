مرتضى منصور يعلن تفاصيل عقد جروس مع الزمالك

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الجديد، صاحب أكبر راتب في المدربين الأجانب في مصر، وشدد على أن التعاقد لمدة موسم واحد.



وقال رئيس النادي الأبيض، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي لتقديم جروس، إن الراتب الذي يحصل عليه المدرب الجديد أقل مما كان يحصل عليه في السعودية، وشدد على أن جروس حضر بجهازه بالكامل، بالإضافة إلى استمرار أمير عزمي مجاهد، المدرب المساعد.



وأوضح أن دور الإدارة هو توفير المناخ المناسب للمدرب والتعاقد مع لاعبين متميزين.



وكان رئيس الزمالك كشف عن التعاقد مع كريستيان جروس لتولي تدريب الزمالك خلال الموسم المقبل، وقيادته للفريق خلال فترة الإعداد بمعسكر ألمانيا ، ويضم الجهاز الفنى 4 مساعدين له، ومدربا عاما، ومحلل أداء، ومدرب حراس مرمى، ومدرب لياقة بدنية.



وعقد رئيس النادي مؤتمرا لتقديم المدرب بحضور جروس وهاني زادة وعلاء مقلد وإسماعيل يوسف، أعضاء المجلس، وحازم ياسين، أمين الصندوق، وكل من خالد جلال، المدير الفني السابق، ونبيل محمود، المدرب العام.