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محافظات

تعليم الوادى الجديد تستعد لامتحانات الدور الثاني

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 02:25 م
صدى البلد
منصورابوالعلمين
قال الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إن المحافظة تضم 656 طالبًا وطالبة لديهم مواد بالدور الثاني موزعين على مستوى 29 لجنة امتحانات بالإدارات التعليمية المختلفة.

وأضاف «التداوي»، في بيان اليوم، الثلاثاء، أنه تم اتخاذ جميع التدابير والتجهيزات ووضع جدول الامتحانات واعتماده، بالإضافة إلى التنسيق مع الأجهزة الأمنية؛ لضمان تأمين المدارس فترة الامتحانات، علاوة على تشكيل غرفة عمليات رئيسية لمتابعة سير الامتحانات.

وأشار إلى أنه تم انتهاء امتحانات الثانوية العامة دون عائق وسط المتابعة المستمرة على مستوى الإدارات للجان والنظر في شكاوى أولياء الأمور والطلاب.

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