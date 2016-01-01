فحص شكاوى أهالي عزبة التل ببني عبيد بشأن مياه الشرب

انتقل مسئولو معمل محطة مياه ميت فارس التابعة لمركز ومدينة بنى عبيد بمحافظة الدقهلية، إلى عزبة التل وقرية مبارك، وقرية شماس، لفحص شكوى المواطنين بشأن تضررهم من جودة مياه الشرب.



وبحسب بيان، قام فريق المعمل بأخذ العينات من منازل المواطنين أصحاب الشكاوى، وجاءت جميعها مطابقة للمواصفات القياسية للمياه.



كما قام قطاع المعامل والجودة برئاسة الكيميائي أشرف عسكر بالمرور في اليوم التالي على منازل المواطنين أصحاب الشكاوى، وتم أخذ عينات مرة أخرى؛ للتأكد من جودة المياه، وقد جاءت نتيجة العينات مطابقة للمواصفات القياسية.



وحرص قطاع المعامل والجودة على المرور أيضًا بشكل عشوائي على منازل المواطنين بمدينة بني عبيد لأخذ العينات، والتأكد من مطابقة المياه للمواصفات القياسية.



ومن ناحية أخرى، قام فريق من العلاقات العامة والتوعية بالشركة بإجراء استطلاع لآراء المواطنين؛ للتعرف على مشكلاتهم التي تخص قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك المحاسبة؛ وذلك لحرص الشركة على التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى آرائهم وشكواهم بشأن الخدمة المقدمة لهم، ولتقديم خدمة أفضل للمواطنين.