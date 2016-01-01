ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

فحص شكاوى أهالي عزبة التل ببني عبيد بشأن مياه الشرب

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 02:29 م
صدى البلد
همت الحسينى
انتقل مسئولو معمل محطة مياه ميت فارس التابعة لمركز ومدينة بنى عبيد بمحافظة الدقهلية، إلى عزبة التل وقرية مبارك، وقرية شماس، لفحص شكوى المواطنين بشأن تضررهم من جودة مياه الشرب.

وبحسب بيان، قام فريق المعمل بأخذ العينات من منازل المواطنين أصحاب الشكاوى، وجاءت جميعها مطابقة للمواصفات القياسية للمياه.

كما قام قطاع المعامل والجودة برئاسة الكيميائي أشرف عسكر بالمرور في اليوم التالي على منازل المواطنين أصحاب الشكاوى، وتم أخذ عينات مرة أخرى؛ للتأكد من جودة المياه، وقد جاءت نتيجة العينات مطابقة للمواصفات القياسية.

وحرص قطاع المعامل والجودة على المرور أيضًا بشكل عشوائي على منازل المواطنين بمدينة بني عبيد لأخذ العينات، والتأكد من مطابقة المياه للمواصفات القياسية.

ومن ناحية أخرى، قام فريق من العلاقات العامة والتوعية بالشركة بإجراء استطلاع لآراء المواطنين؛ للتعرف على مشكلاتهم التي تخص قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك المحاسبة؛ وذلك لحرص الشركة على التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى آرائهم وشكواهم بشأن الخدمة المقدمة لهم، ولتقديم خدمة أفضل للمواطنين.
فحص شكاوى أهالي عزبة التل ببني عبيد بشأن مياه الشرب
فحص شكاوى أهالي عزبة التل ببني عبيد بشأن مياه الشرب
فحص شكاوى أهالي عزبة التل ببني عبيد بشأن مياه الشرب
فحص شكاوى أهالي عزبة التل ببني عبيد بشأن مياه الشرب
فحص شكاوى أهالي عزبة التل ببني عبيد بشأن مياه الشرب
فحص شكاوى أهالي عزبة التل ببني عبيد بشأن مياه الشرب
فحص شكاوى أهالي عزبة التل ببني عبيد بشأن مياه الشرب
فحص شكاوى أهالي عزبة التل ببني عبيد بشأن مياه الشرب
فحص شكاوى أهالي عزبة التل ببني عبيد بشأن مياه الشرب

ترشيحاتنا

خالد جلال يوجه الشكر لـ مرتضى منصور وجماهير الزمالك

مدبولي: السماح بإضافة المواليد للبطاقات التموينية.. فيديو

تأجيل محاكمة العادلي في الاستيلاء على أموال الداخلية لـ6 أغسطس.. صور

الجهات الرقابية تبدأ فحص عقد كوبر ومكافآت لاعبي المنتحب

دفن والد مايكل جاكسون بجانبه في مقابر العائلة بكاليفورنيا.. صور

خطوة واحدة تفصل مدافع إشبيلية عن برشلونة

علي جمعة يكشف عن صيغة للاستغفار تفرج الهم وتوسع الرزق

مشروع صرف صحي يقود للعثور على حجر أثري في سوهاج

جروس: أنا زملكاوي من اليوم.. وهدفي الفوز بالبطولات

البرلمان يشكر شريف إسماعيل بالتصفيق.. ويهنئ مدبولي برئاسة الحكومة

مدبولي: سنوفر 43 ألف فرصة عمل بـ13 مجمعا صناعيا ..فيديو

شاهد..علي جمعة: كل ميت نجس إلا خمس .. تعرف عليها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دفن والد مايكل جاكسون بجانبه في مقابر العائلة بكاليفورنيا.. صور

إطلالة مثيرة لـ منة فضالى على البحر

شقوق وتصدعات في منازل قرية الستاموني بالدقهلية.. والمحافظة تتدخل .. صور

شيرين عبد الوهاب تبهر متابعيها بإطلالة فى السوبر ماركت

شاهد.. إطلالة ناهد السباعي تشعل السوشيال ميديا

فيديو

مدبولي: 10 مليارات جنيه قروضا لتوفير فرص عمل للشباب.. فيديو
مدبولي: دعم القطاع الخاص وتوفير 900 ألف فرصة عمل سنويا ..فيديو
مدبولي:إجراءات عاجلة لدعم المواطن وتخفيف آثار الإصلاح..فيديو
مدبولي: سنوفر 43 ألف فرصة عمل بـ13 مجمعا صناعيا ..فيديو
مدبولي للمصريين: تحملتم كثيرا والنتائج القادمة جيدة ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح الحضرى بعد انتقاله للاسماعيلى ؟

هل تتوقع نجاح الحضرى بعد انتقاله للاسماعيلى ؟