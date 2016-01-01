خالد جلال يوجه الشكر لـ مرتضى منصور وجماهير الزمالك

حرص خالد جلال المدير الفني السابق لنادي الزمالك علي توجيه الشكر لمجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور على تكريمه وحضوره للمؤتمر الصحفي لتسليم المهمة لجروس المدير الفني الجديد، في بروتوكول جديد بالنادي.



ووجه الشكر للجماهير بعد الفوز ببطولة كأس مصر، معربًا عن سعادته برؤية مجلس الإدارة في الفترة الحالية متعاقدا مع جروس، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تحتاج مدرب أجنبي بحجم المدير الفني الجديد.



وأبدى في ذات الوقت حزنه، لأنه يحب النادي، مشددًا على أن التعاقد مع مدرب أجنبي ليس تقليلا منه، بل هي رؤية مجلس الإدارة التي يحترمها خاصة وأنه حقق بطولة كأس مصر مع الفريق.



وأكد أن القادم أفضل للفريق الأبيض، وتمنى التوفيق للجهاز الفني للقلعة البيضاء.



وكان رئيس الزمالك كشف عن التعاقد كريستيان جروس لتولي تدريب الزمالك خلال الموسم المقبل ، وقيادته للفريق خلال فترة الاعداد بمعسكر ألمانيا ، ويضم الجهاز الفنى 4 مساعدين له ، مدرب عام ، محلل أداء ، ومدرب حراس مرمي ، ومدرب لياقة بدنية.



وعقد رئيس النادي مؤتمرا لتقديم المدرب بحضور جروس وهاني زادة وعلاء مقلد وإسماعيل يوسف أعضاء المجلس وحازم ياسين أمين الصندوق وكل من خالد جلال المدير الفني السابق ونبيل محمود المدرب العام .