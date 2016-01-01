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حوادث

تجديد الثقة في الأمين العام لمجلس الدولة

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 02:17 م
المستشار أحمد أبو
المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة
محمد على
إعتمد آمس المجلس الخاص برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، قرار تجديد الثقة في الامين العام لمجلس الدولة ، المستشار فؤاد عبد الفتاح.

وجاء قرار الإعتماد بعد إنعقاد المجلس الخاص أعلى سلطة ادارية بمجلس الدولة ، بكامل تشكيله الجديد ، وذلك بعد خروج ٤ من نواب رئيس المجلس من عضويته بعد اكتمال عطائهم وبلوغهم سن المعاش، وحلول اعضاء جدد بدلًا منهم.

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