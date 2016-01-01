تجديد الثقة في الأمين العام لمجلس الدولة

إعتمد آمس المجلس الخاص برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، قرار تجديد الثقة في الامين العام لمجلس الدولة ، المستشار فؤاد عبد الفتاح.



وجاء قرار الإعتماد بعد إنعقاد المجلس الخاص أعلى سلطة ادارية بمجلس الدولة ، بكامل تشكيله الجديد ، وذلك بعد خروج ٤ من نواب رئيس المجلس من عضويته بعد اكتمال عطائهم وبلوغهم سن المعاش، وحلول اعضاء جدد بدلًا منهم.