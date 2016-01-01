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محافظات

رئيس المحلة يحيل عاملين بالوحدة المحلية بقرية دمرو للتحقيق

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 02:31 م
صدى البلد
أحمد على
أصدر وكيل الوزارة المحاسب أحمد عبد السميع، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، تعليماته لإدارة الرقابة والمتابعة برئاسة مركز ومدينة المحلة بإحالة عدد من العاملين بالوحدة المحلية بدمرو، وكذا أيضا الوحدة الصحية والجمعية الزراعية بنفس القرية للتحقيق.

جاء ذلك خلال التفتيش الذى قام به هيثم السنيطى، عضو إدارة الرقابة والمتابعة على العاملين بالوحدة الصحية بدمرو.

كما تم رصد عدد من المخالفات منها 23 حالة غياب، منهم 14 طبيب، وكذا أيضا الوحدة المحلية بدمرو، حيث تم رصد 7 حالات غياب، وبالنسبة للجمعية الزراعية بنفس القرية تم التفتيش على العاملين ورصد 3 حالات غياب.

جاء ذلك فى إطار حرص رئيس المدينة على تحقيق الانضباط والتأكد من انتظام العمل بالوحدات.

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