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حوادث

ضبط مصنع مستلزمات طبية غير مرخص في مدينة بدر

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 02:21 م
صورة أرشيفية - مستلزمات
صورة أرشيفية - مستلزمات
كتب محمد صبرى
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط مصنع مستلزمات طبية بمدينة بدر يعمل بدون ترخيص وبه خامات مجهوله المصدر.

وكانت معلومات قد وردت لضباط إدارة رعاية الأحداث أن رئيس مجلس إدارة شركة للمستلزمات الطبية يدير مصنع كائن بمنطقة المائة فدان بمدينة بدر بدون ترخيص لتصنيع والاتجار فى المستلزمات الطبية بدون ترخيص من وزارة الصحة ، وتبين من التحريات انه يحوز كميات كبيرة من المستلزمات الطبية وأدوات التصنيع مجهولة المصدر.

تم استهداف المصنع بمعرفة ضباط إدارة رعاية الإحداث بالتنسيق مع مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة تم ضبط المدير المسئول عن المصنع وحارس أمن المصنع وعثر بداخل المصنع على كميات كبيرة من المستلزمات الطبية وأدوات التصنيع ومستلزمات طبية تحت التصنيع و مستلزمات ومنتجات طبية معده للبيع.

و اعترفا بتصنيع وتخزين المستلزمات الطبية بدون ترخيص لصالح مالك المصنع بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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