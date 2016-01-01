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حوادث

إحالة 5 إخوان متهمين بنشر أخبار كاذبة بالسويس للجنايات

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 02:24 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
حسن غنيمة
قررت النيابة العامة بالسويس احالة 5 اشخاص ينتمون لجماعات أرهابية للمحاكمة امام محكمة الجنايات لأتهامهم بنشر اخبار كاذبة واستهداف قوات الأمن.

المتهمين الصادر قرار من النيابة باحالتهم للمحاكمة هم، "ف. ي . أ" و " ك . و " و " ج. ع " و " ع. ح " و " و.أ " .

كان جهاز الامن الوطني في السويس بالتعاون مع الأجهزة الأمنية قاموا بالقبض علي اعضاء بجماعة  إرهابية خططوا لتنفيذ أعمال عدائية وإرهابية داخل محافظة السويس، وقاموا بنشر أخبار كاذبة في القنوات التابعة لجماعتهم في الخارج عن محافظ السويس من اجل نشر الفوضى بالمحافظة.

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