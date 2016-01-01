إسرائيل متهمة بقصف مقر للقوات الإيرانية جنوب سوريا

هزت عدة انفجارات، اليوم الثلاثاء، بلدة محجة في ريف محافظة درعا جنوب سوريا.



وقالت مصادر في المعارضة السورية: "إن عدة انفجارات قوية جدًا هزت بلدة محجة 45 كم شمال مدينة درعا، مصدرها مستودعات أسلحة شرق جسر محجة تخضع لسيطرة القوات الحكومية وتتخذها قوات إيرانية ومقاتلو حزب الله مقرا لها".



وقالت وكالة "معا" الفلسطينية إن المصادر أكدت أن "المستودعات تعرضت على الأغلب لقصف صاروخي وربما قصف جوي إسرائيلي باعتبارها بعيدة عن مناطق سيطرة المعارضة السورية".



ولم يصدر أي تعليق عن النظام السوري حتى الآن، فيما جرت العادة ألا يعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن أي هجمات يشنها داخل الاراضي السورية.