مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في تصادم سيارتين بطريق مطروح

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرين بإصابات متنوعة إثر تصادم سيارتين بالكيلو 110 طريق مطروح اسكدرية الساحلى .



تلقى اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، إخطارًا من مستشفى الضبعة بوصول جثتين هامدتين باسم هانى هنررى 46 سنة المنيا ودفيد هانى هنرى 21 سنة المنيا بالاضافة إلى 6 مصابين وهم حسين شعبان 21 سنة الجيزة ومينا شفيق 32 سنة القاهرة ورضا على 31 سنة ومنى منير 56 سنة القاهرة وفريد زيدان 30 سة وفؤاد حسي 30 سة الجيزة إثر انقلاب سيارة بطريق مطروح الاسكندرية .



تم تحرير المحضر اللازم والجثتين تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة.

