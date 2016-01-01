ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

السجن 3 سنوات لمتهم لحيازته سلاح ناري في ههيا

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 02:25 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
وائل شاهين - محمد الطحاوى
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية بالسجن 3 سنوات لمتهم لحيازته سلاح ناري بمركز ههيا، وذلك لترويع الأهالي.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشهاوي وعضوية المستشارين محمد زكي وناجح عبدالحميد وسكرتارية عباس الغرباوي.

تعود احداث الواقعه عندما تلقي مدير امن الشرقية إخطارا يفيد بضبط " محمد ا م" مقيم ههيا وبحوزته سلاح ناري وانتهت جلسات المحاكمة بإدانة المتهم وصدر ضده القرار المتقدم .

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يكشف عن شروطه للتعاقد مع مدير فني جديد لمنتخب مصر

تأجيل محاكمة العادلي في الاستيلاء على أموال الداخلية لـ6 أغسطس.. صور

لاعب برشلونة على رادار 4 أندية

تحديد موعد الكشف الطبي لمحرز في مانشستر سيتي

مفتي الجمهورية الأسبق يكشف عن 6 كلمات توقفك عن المعصية فورًا

محسن صلاح يتفقد سير العمل بمسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية

البرلمان يشكر شريف إسماعيل بالتصفيق.. ويهنئ مدبولي برئاسة الحكومة

رئيس الوزراء: الفترة المقبلة ستشهد طفرة ملموسة في حياة المواطن

مارادونا يهين نيمار ويفتح النار على منتخب الأرجنتين

تهديدات بالقتل لمهاجم منتخب الدنمارك والشرطة تتولى حمايته

13 معلومة في البيان الـ25 للعملية العسكرية سيناء 2018

إسماعيل يوسف يوجه رسالة شكر لـ خالد جلال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دفن والد مايكل جاكسون بجانبه في مقابر العائلة بكاليفورنيا.. صور

إطلالة مثيرة لـ منة فضالى على البحر

شقوق وتصدعات في منازل قرية الستاموني بالدقهلية.. والمحافظة تتدخل .. صور

شيرين عبد الوهاب تبهر متابعيها بإطلالة فى السوبر ماركت

شاهد.. إطلالة ناهد السباعي تشعل السوشيال ميديا

فيديو

مدبولي: 10 مليارات جنيه قروضا لتوفير فرص عمل للشباب.. فيديو
مدبولي: دعم القطاع الخاص وتوفير 900 ألف فرصة عمل سنويا ..فيديو
مدبولي:إجراءات عاجلة لدعم المواطن وتخفيف آثار الإصلاح..فيديو
مدبولي: سنوفر 43 ألف فرصة عمل بـ13 مجمعا صناعيا ..فيديو
مدبولي للمصريين: تحملتم كثيرا والنتائج القادمة جيدة ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح الحضرى بعد انتقاله للاسماعيلى ؟

هل تتوقع نجاح الحضرى بعد انتقاله للاسماعيلى ؟