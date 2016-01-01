السجن 3 سنوات لمتهم لحيازته سلاح ناري في ههيا

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية بالسجن 3 سنوات لمتهم لحيازته سلاح ناري بمركز ههيا، وذلك لترويع الأهالي.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشهاوي وعضوية المستشارين محمد زكي وناجح عبدالحميد وسكرتارية عباس الغرباوي.
تعود احداث الواقعه عندما تلقي مدير امن الشرقية إخطارا يفيد بضبط " محمد ا م" مقيم ههيا وبحوزته سلاح ناري وانتهت جلسات المحاكمة بإدانة المتهم وصدر ضده القرار المتقدم .
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشهاوي وعضوية المستشارين محمد زكي وناجح عبدالحميد وسكرتارية عباس الغرباوي.
تعود احداث الواقعه عندما تلقي مدير امن الشرقية إخطارا يفيد بضبط " محمد ا م" مقيم ههيا وبحوزته سلاح ناري وانتهت جلسات المحاكمة بإدانة المتهم وصدر ضده القرار المتقدم .