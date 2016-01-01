تسمم 4 أشخاص في مطروح تناولوا وجبة من سمك القراض

تسمم 4 مواطنين في قرية رأس الحكمة بمحافظة مطروح؛ بعد تناولهم وجبة من سمك القراض السام.



وتلقي اللواء هشام نصر، مدير الأمن، إخطارا، من المستشفى العام يفيد بوصول 4 أشخاص مصابين بـ"تسمم غذائي" ودل التشخيص المبدئى ان سبب الاصابة بالتسمم لتناولهم سمكة القراض السامة .



وحرر المحضر اللازمة بالواقعة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.