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حوادث

تسمم 4 أشخاص في مطروح تناولوا وجبة من سمك القراض

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 02:21 م
صورة أرشيفية - سمكة
صورة أرشيفية - سمكة القراض
ايمن محمود
تسمم 4 مواطنين في قرية رأس الحكمة بمحافظة مطروح؛ بعد تناولهم وجبة من سمك القراض السام.

وتلقي اللواء هشام نصر، مدير الأمن، إخطارا، من المستشفى العام يفيد بوصول 4 أشخاص مصابين بـ"تسمم غذائي" ودل التشخيص المبدئى ان سبب الاصابة بالتسمم لتناولهم سمكة القراض السامة .

وحرر المحضر اللازمة بالواقعة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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