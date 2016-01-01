أكاديمية الشرطة توقع اتفاقا مع مكتبة الإسكندرية للتبادل العلمي

وقعت أكاديمية الشرطة اليوم الثلاثاء "بروتوكول تعاون " مع مكتبة الإسكندرية ، لتطبيق نظام الإدارة الإلكترونية ، وتبادل الإنتاج العلمي والمعلومات والبيانات والمؤلفات والمراجع العلمية "المترجمة " في المجالات ذات الاهتمام المشترك ، والأفلام "التوعوية "والتدريبية والتعليمية والبرامج "المستجدة " للحاسب الآلي الخاص بمنع الجريمة والعدالة الجنائية .



ويهدف البروتوكول أيضا إلى التعاون في إنشاء قاعدة بيانات للدراسات البحثية والعلمية في مجال تنظيم اللقاءات ، والمؤتمرات العلمية ، والحلقات النقاشية ، وورش العمل والمعارض المتخصصة المشتركة ، وبما يخدم النشاط العلمي والبحثي في الجانب الشرطي والأمني .



وقع "البروتوكول " كل من : مساعد وزير الداخلية ، رئيس أكاديمية الشرطة "ممثلًا عن الأكاديمية" ، والدكتور مصطفى الفقي ، مدير مكتبة الإسكندرية "ممثلًا عن المكتبة".



وأعرب رئيس الأكاديمية في كلمة له بهذه المناسبة ، عن ترحيبه بوفد مكتبة الإسكندرية ، جيث نقل تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، وحرصه البالغ على توقيع "البروتوكول " مع المكتبة العريقة ، التي تُعد من أهم المعالم الحضارية والعلمية والتثقيفية في مصر والشرق الأوسط .



ومن جانبه، أبدى الدكتور مصطفى الفقي ، مدير المكتبة بالغ سعادته بتوقيع "البروتوكول " الذي يساهم في تأكيد أهداف مكتبة الإسكندرية المتمثلة في الإبداع والتحديث وإحياء التراث وتطويعه في خدمة البحث العلمي في كافة المجالات ، ولاسيما المجال الأمني .