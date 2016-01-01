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محافظات

بدء التشغيل التجريبي لمشروعات صرف صحى قرى البلينا بسوهاج

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 02:27 م
مشروعات صرف صحى
مشروعات صرف صحى
إسلام رياض
أطلق اللواء المهندس محمد بدرى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، إشارة البدء للتشغيل التجريبى لمشروعات صرف صحى البلينا بقرى السمطا والحلافي والغنيمية، والممولة من البنك الدولى وذلك لتوفير خدمة الصرف الصحى لأهالى القرى المذكورة.

وأوضح بدرى أن البنك الدولى يمول مشروعات صرف صحى متكامل بمحافظة سوهاج بقيمة 313 مليون جنيه، وأنه جار الانتهاء منها خلال الفترة القادمة، حيث يتم الانتهاء من مشروعات صرف صحى قرى أم دومة والحلاقي بمركز طما فى 15 يوليو الجارى، كما يتم الانتهاء من مشروعات صرف صحى قرى كويز ومقلد بمركز جرجا فى بداية أغسطس القادم، ويبدأ تشغيل مشروعات صرف صحى قرى المحاسنة والقرعان وبيت داود بمركز جرجا فى 30 ديسمبر من العام الجارى.

وقال إن مشروعات الصرف الصحى قرى دمنو والمزالوة والمحامدة البحرية بمدينة سوهاج تنتهي فى بداية يوليو من العام القادم.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أن جميع هذه المشروع تشمل شبكات انحدار وخطوط طرد ومحطات رفع ووصلات منزلية، وأن تلك المشروعات تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسن الظروف البيئية للمجتمعات الريفية وتحسين جودة مياه الشرب من خلال الحفاظ على المجارى المائية.

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