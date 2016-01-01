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شاهد.. العثور على فريق كرة قدم داخل كهف مغمور بالمياه

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 02:16 م
صدى البلد
نهى حمدي
منذ 9 أيام تقريبًا اختفى فريق كرة قدم للناشئين، وبعد رحلة بحث طويلة عثرت القوات البحرية التايلندية على جميع لاعبي الفريق الـ 12 والمدرب، وهم على قيد الحياة، وذلك بعد أن تمت محاصرة المياه لهم داخل كهف مغمور لأكثر من أسبوع .

وبدأت عملية بحث دولية منذ أن اختفت المجموعة داخل كهف تام لوانغ، ليتم العثور عليهم أخيرًا، وقال حاكم تشيانغ راي التايلاندي إن القوات البحرية التايلندية عثرت على المجموعة على قيد الحياة بعد 9 أيام من البحث اليائس"، حسبما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضاف الحاكم أن الفريق سيلقى احتياجاته على أكمل وجه فالعملية لم تنته سنقوم بإحضار الطعام لهم وطبيب لمعالجتهم، لافتًا "لست متأكدا من أنهم يستطيعون تناول الطعام لأنهم لم يأكلوا لفترة من الوقت".

وتابع "ولكن اللاعبون الصغار تأثروا إلى حد ما، ففي البداية كانوا غير قادرين على تحريك أطرافهم"، ووفقًا لتصريحات المسئولين بتايلاند فالممر الذي يؤدي إلى الكهف ضيق جدًا، بالإضافة إلى أن المياه كانت تملئ أجزاء الكهف.

الجدير بالذكر أن أعمار لاعبي فريق Moo Pa أو Wild Boar تتراوح بين 11 و16 عاما فيما يبلغ عمر مدربهم 25 عاما، واختفوا عندما حاصرتهم الفيضانات إثر دخولهم الكهف في 23 يونيو.


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