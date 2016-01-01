مدبولي: 10 مليارات جنيه قروضا لتوفير فرص عمل للشباب.. فيديو

أكد المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ان برنامج التنمية الاقتصادية يولي اهتمامًا خاصة بالشباب، حيث سيتم تخصيص نسبة 10% من الاراضي الشاغرة المرفقة للمشروعات الصغيرة، فضلًا عن زيادة التمويل المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في اطار مبادرة البنك المركزي والتي خصصت 200 مليار جنيه لهذا الغرض على 4 سنوات لمساندة 350 ألف مشروع متوسط وصغير.



وأضاف "مدبولي"، خلال عرضة برنامج الحكومة على مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم توفير 10 مليار جنيه قروضًا ميسرة من البنوك على مدى الـ 4 سنوات القادمة توفر 150 ألف فرصة عمل من خلال مشروع "مشروعك"، فضلًا عن توفير 20 الف فرصة عمل في مشروعات متناهية الصغر بصندوق التنمية المحلية للشباب والمرأة المعيلة.

