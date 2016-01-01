استكمال أعمال رصف طريق فاروق شوشة بدمياط.. صور

وقامت الشركة بالبدء في عمل بلدورات خرسانية لفصل كوبرى القناة الملاحية، وكذلك الانتهاء من طبقة الأساس أمام الكوبرى.





تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، أعمال رصف طريق فاروق شوشة "رأس البر الغربى"، والتى تقوم بها شركة المقاولون العرب تحت إشراف هيئة الطرق ومديرية الطرق.ووجه المحافظ للشركة ومديرية الطرق بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال فى المدة المحددة، والتى تم الاتفاق عليها فى الاجتماع الذى عقد الأسبوع الماضي.يذكر أنه في العام الماضي، قام الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، بإطلاق اسم الشاعر الكبير فاروق شوشة على طريق رأس البر الغربي تخليدا لذكراه.