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برلمان

البرلمان يقر 29 مليون دولار منحة أمريكية لدعم تنظيم الأسرة

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 02:29 م
نواب
نواب
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود ابراهيم
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2018، بالموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية بالمجموعات المستهدفة، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 26/9/2017.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم برنامج مصر الحالى لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجعله أكثر كفاءة واستدامة، ويتكون مشروع تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة من نشاطين وهما، نشاط دعم برنامج تنظيم الأسرة فى مصر، والذى يضم ثلاثة مكونات تتمثل فى وسائل تغيير سلوكيات التواصل بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والتدريب لتحسين مستوى تقديم الخدمات، والتخطيط القائم على الأدلة واتخاذ القرار، ووضع السياسات، والنشاط الثانى هو نشاط المسح الديموغرافى والصحى فى مصر 2018، من خلال جمع وتحليل ونشر بيانات عالية الجودة عن الصحة والسكان.

ويبلغ التقدير الإجمالي لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية بحسب الإتفاقية بمبلغ 29 مليون دولار أمريكى، تقدم على دفعات، ووفقا للاتفاقية تمنح الوكالة مصر مبلغ مالي لا يتجاوز 6 ملايين دولار أمريكى، بموجب قانون المساعدة الخارجية لعام 1961 المعدل ووفقا للاتفاقية، فإن تاريخ اكتمال المساعدة هو 30 سبتمبر 2022، أو أى تاريخ آخر يتفق عليه الأطراف كتابة.

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