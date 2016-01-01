تعرف على دعاء النبي في سجدة التلاوة .. فيديو

قال الدكتور عويضة عثمان امين الفتوى بدار الإفتاء أن سجدة التلاوة هي التي ترد أثناء قراءة القرآن الكريم وفيها يسبح الإنسان ربه ويقول سبحان ربي الأعلى وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو الله فيقول: " اللهم ان سجدتها لك فتقبلها مني واجعلها لي عندك زخرا ،واحط عني بها وزرا وارفعني بها عندك درجة وتقبلها مني كما تقبلتها من نبيك وعبدك داود .



وأضاف عويضة خلال لقاء "فتاوى الناس" اما سجدة السهو فهي من جنس الصلاة يقال فيها سبحان ربي الأعلى فقط .