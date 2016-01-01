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ديني

أفضل الأوقات لزيارة القبور

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 09:00 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن زيارة القبور ليس لها يوم محدد وتكون فى أى يوم، ولكن هناك رأى أخر للفقهاء.

وأضاف "شلبي"، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابته عن سؤال «هل زيارة القبور لها يوم محدد؟»، أن زيارة القبور جائزة فى أى وقت ولكن بعض الفقهاء قالوا إن من أفضل الأوقات لزيارة القبور هى من عصر الخميس إلى طلوع شمس يوم السبت، والسبب فى ذلك لأن الروح تكون مرتبطة بالقبر فى هذه الأوقات أشد من غيرها.

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