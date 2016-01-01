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برلمان

محمد شاكر: تحرير أسعار الكهرباء من الدعم في 2020

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 11:50 م
الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
فريدة علي - ماجدة بدوي - محمود إبراهيم
قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، إن هناك استثمارات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة ونسعى لدخول القطاع الخاص ولكن المستثمر لن يدخل بثقلة الا بعد تحرير سعر الكهرباء.

وأضاف شاكر - خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي اليوم الثلاثاء: " لذلك نحن ماضون في تخفيض دعم الكهرباء لتحرر أسعار الكهرباء في مصر حتى 2020 ".

ولفت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن هناك 4 محطات محولات للطاقة الشمسية بسعة 500 ميجا تم بناؤها بالفعل بأموال مستثمرين.

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