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فن

فى عيد ميلاد علاء مرسى .. سر الخناقة مع سعد واستعارة البدل

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 11:56 م
صدى البلد
أحمد البهى
يحتفل الفنان علاء مرسى اليوم بعيد ميلاده الـ"53 " فهو من مواليد 3 يوليو 1965، وقد إشتهر بتقديم الأدوار الكوميدية، بل إن شهرته اتسعت إلى الوطن العربى، ودائمًا ما يؤكد أن شهرته فى دول الخليج أكبر من مصر.

وقد كشف " مرسى " فى أحد اللقاءات التليفزيونية أن الفنان محمد هنيدى من أقرب أصدقائه فى الوسط الفنى، بل أنه يستعين أحيانا ببعض الملابس منه خاصة " البدل "، خلال الأعمال الفنية المشتركة بينهما. 

وأضاف " علاء " أنه لم يحب العمل مع الفنان محمد سعد بعد أن جمعها فيلم " كركر " ، حيث أنهم اختلفوا بشكل كبير فى وجهات النظر، لذا يرفض العمل معه، مؤكدًا أن "سعد" فشل فى إدارة موهبته.

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