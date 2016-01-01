فى عيد ميلاد علاء مرسى .. سر الخناقة مع سعد واستعارة البدل



وقد كشف " مرسى " فى أحد اللقاءات التليفزيونية أن الفنان محمد هنيدى من أقرب أصدقائه فى الوسط الفنى، بل أنه يستعين أحيانا ببعض الملابس منه خاصة " البدل "، خلال الأعمال الفنية المشتركة بينهما.



وأضاف " علاء " أنه لم يحب العمل مع الفنان محمد سعد بعد أن جمعها فيلم " كركر " ، حيث أنهم اختلفوا بشكل كبير فى وجهات النظر، لذا يرفض العمل معه، مؤكدًا أن "سعد" فشل فى إدارة موهبته.

يحتفل الفنان علاء مرسى اليوم بعيد ميلاده الـ"53 " فهو من مواليد 3 يوليو 1965، وقد إشتهر بتقديم الأدوار الكوميدية، بل إن شهرته اتسعت إلى الوطن العربى، ودائمًا ما يؤكد أن شهرته فى دول الخليج أكبر من مصر.