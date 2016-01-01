أجندة الحوادث.. الحكم فى طعن أبوتريكة و1537 متهماً على إدراجهم بقوائم الإرهاب.. و113 متهماً بأحداث عنف سيدي جابر

القضاء الإداري ينظر دعوى تطالب بصرف راتب شهري للمحامين

الحكم على 3 إخوان فى أحداث عنف بندر المنيا

نظر محاكمة 89 إخوانيًا بقضية الخلايا العنقودية





تشهد ساحات المحاكم على مستوى الجمهورية اليوم الأربعاء، العديد من القضايا التى تشغل الرأى العام، حيث تصدر محكمة النقض، حكمها في الطعون المقدمة من اللاعب محمد أبو تريكة و1537 متهماً آخرين على إدراجهم بقوائم الإرهاب.





كانت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 6 شمال، قد اعتمدت على عدد من المستندات كانت ضمن أوراقها فى قرار إدراج 1538 شخصًا على قوائم الإرهاب، من بينهم لاعب الكرة الدولى السابق محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، والإعلامى مصطفى صقر، وعدد من قيادات جماعة الإخوان على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى وأبنائه، ومرشد الإخوان محمد بديع والمرشد السابق محمد مهدى عاكف وأبنائهما، وخيرت الشاطر وأبنائه، وسعد الكتاتنى، وباكينام الشرقاوى، وغيرهم.





وتنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامى أحمد حسن رجب، والمحامية علياء عماد عبد العليم.





تضمن الطعن رقم 13764 لسنة 72 قضائية، أن المحاماة مهنة تشارك السلطة القضائية فى إظهار الحقائق، وتحقيق العدالة، وتأكيد سيادة القانون، لذلك يطلق على المحامين "القضاء الواقف".





ونص الدستور على أن العدالة حتى تستقيم يجب أن تقوم على مثلث بـ3 أضلاع، القضاء، والمحاماة، والشرطة، لإحداث درجة التوازن المجتمعي، غير أن المحامين يعانون معاناة شديدة بسبب الظروف الاقتصادية والمادية التى تواجههم، رغم موادر النقابة العامة الضخمة المهدرة دون وجه حق، استنادًا إلى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.





وتابع الطعن: إن قانون نقابة الصحفيين أوجب توافر شروط معينة فى كل من يتم قيده بالنقابة، إذا توافرت يتم قيد الشخص بجدول المشتغلين، ومن هنا يصبح له الحق فى الحصول على بدل وراتب شهري، لمساعدته فى تحمل متاعب الحياة وغلاء المعيشة.





وتصدر محكمة النقض، حكمها في الطعون المقدمة على حكم سجنهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث سيدى جابر" بالإسكندرية.





وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولى، قضت فى أبريل 2017، فى القضية رقم 19305 لسنة 2013 جنايات سيدى جابر، بمعاقبة 126متهمًا، بالسجن المشدد عشر سنوات، ووضعهم عقب انتهاء العقوبة المقررة تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، وإلزامهم بإصلاح جميع المنشآت الحكومية والخاصة التي أتلفوها، وبالسجن ثلاث سنوات لاثنين من المتهمين القصر بالأحداث، بينما قضت ببراءة 33 متهما آخريين مما أسند إليهم من اتهامات.





ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم القتل والشروع فيه والتعدى على رجال الشرطة واحتلال قسم شرطة وتعريض وسائل النقل للخطر والتخريب وسرقة والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون.





وتصدر المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، حكمها على 5 متهمين من عناصر الإخوان فى أحداث بندر المنيا..





والمتهمون يحاكمون فى أحداث حرق كنائس ومنشئات عسكرية وشرطية ودور عبادة ومدارس بنندر المنيا عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة وكان محكوما عليهم بالسجن المؤبد.





وتنظر محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم محاكمة 89 متهما من الإخوان، فى القضية المعروفة إعلاميا باسم الخلايا العنقودية، فى وقائع حرق سيارات شرطة وسيارات خاصة لرجال الأمن والقضاء بالإسماعيلية فى القضية رقم 4277 لسنة 2014 جنايات ثانى الإسماعيلية والمقيدة برقم 2332 لسنة 2014 جنايات كلى الإسماعيلية.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار بلال أبو السعود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبوهاشم ومحمد مندور، بأمانة سر هيثم عمران ومحمد عبد الستار ومحمد كيلانى وسعيد صديق.





وتوضح أوراق القضية أن المتهمين انضموا إلى جماعة على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وشاركوا فى الاعتداء على الحريات الشخصية، وغيرها من الحريات العامة وأضروا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وكان الإرهاب الوسيلة التى استخدموها فى تحقيق ذلك.



